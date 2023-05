Stjernerapper udskyder retssag

Det er svært at benægte.

Jeffery Lamar Williams, bedre kendt som Young Thug, er en populær herre.

Bare et hurtigt kig på rapperens bagkatalog byder på flere numre som har mange hundrede millioner streams.

Young Thug har dog svært ved at lave nyt materiale for tiden. Williams sidder nemlig fængslet og afventer rettergang for sin rolle i den organiserede kriminelle bandegruppering Young Slime Life.

Men retssagen er indtil videre sat på pause, kort før den skulle begynde. Torsdag blev rapperen nemlig kørt på hospitalet, da han var ramt af sygdom. Det skriver det lokale Atlanta-medie WSB-TV.

Young Thug er ikke hvilken som helst herre, han har lavet numre med flere prominente navne i branchen, men nogle vil sige, at de andre navne har lavet sange med Young Thug. Foto: Scott Garfitt/Ritzau Scanpix

Ukendt tilstand

Rapperens nuværende tilstand er for nuværende ukendt, og de lokale myndigheder har ikke givet nogle opdateringer på hans helbred.

Rapperens advokat havde ikke snakket med sin klient, men berettede om sin bekymring for Williams'-velbefindende i Cobb County Jail, hvor rapperen sidder fængslet til daglig.

'Jeg ved, at han har haft nogle lignende helbredsproblemer ved fængslet (Cobb County Jail red.) for et par måneder siden, så jeg er meget bekymret for hans helbred,' udtalte advokaten til WSB-TV.

Young Thug blev anholdt tilbage i maj 2022 under den amerikanske RICO-lov, hvis formål er at slå hårdt ned på organiseret bandekriminalitet.