Stod bag megahit: Nu er han død

Jim Weatherly, der stod bag hittet 'Midnight Train to Georgia', er død

Den amerikanske countrysanger Jim Weatherly er død, 77 år gammel.

Han døde onsdag i sit hjem i Tennessee, fortæller hans familie ifølge BBC.

Jim Weatherly er bedst kendt som manden bag hittet 'Midnight Train to Georgia', men han udgav i løbet af sin lange karriere adskillige albums.

Legendarisk sanger alvorligt syg

Det var gruppen Gladys Knight & the Pips, der i 1973 storhittede med 'Midnight Train to Georgia', og sangen vandt senere en Grammy. I 1999 blev den optaget i Grammyens Hall of Fame.

I sine ungdomsår var Jim Weatherly quarterback på football-holdet på den skole, han gik på, og havde stor succes med det.

Han valgte dog i begyndelsen af 60'erne musikken over sporten, og han endte med at skrive musik i mere end 50 år.

Jim Weatherlys sange er gennem årene blevet brugt i flere film og tv-serier blandt andre 'Modern Family' og 'Ally McBeal'.

Hitsanger undskylder: - Jeg er flov og ked af det