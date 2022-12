Stopper efter 30 år

Efter en fan kom slemt til skade, meddeler Guns N' Roses-frontmanden, Axl Rose, at han fremover vil droppe traditionen med at kaste sin mikrofon ud til publikum

I kølvandet på en Guns N' Roses-koncert i tirsdags i den australske by Adelaide er en kvinde ved navn Rebecca Howe stået frem og fortalt, at hun pådrog sig skader i ansigtet, da hun blev ramt af en mikrofon, som bandets sanger Axl Rose traditionen tro kastede ud til sine fans under koncertens sidste nummer.

Kvinden fik en flænge på næseryggen og mørke blodsamlinger ved øjnene, hvor mikrofonen ramte hende.

- Jeg kunne have mistet et øje, siger hun til lokalmediet 10 News First Adelaide:

Som reaktion på episoden fortæller Axl Rose nu, at han vil stoppe traditionen med at kaste sin mikrofon ud til sine fans.

Beslutningen om at stoppe kasteriet kalder han i en pressemeddelelse et 'public safety move' - altså en beslutning truffet for at øge sikkerheden til koncerterne. Det skriver flere store musikmedier. Blandt andet NME.

- Jeg er blevet oplyst om, at en fan muligvis er kommet til skade ved vores show i Adelaide og muligvis er blevet ramt af den mikrofon, som jeg vanen tro kaster ud til vores fans. Efter at have kastet mikrofonen ved slutningen af vores show i mere end 30 år har vi altid følt, at det var en kendt del af vores show, som vores fans satte pris på - at de havde en mulighed for at gribe mikrofonen, skriver Axl Roe og tilføjer:

- Fra nu af - på grund af hensynet til den offentlige sikkerhed - vil vi afstå fra at kaste mikrofonen eller noget som helst andet ud til vores fans i forbindelse med vores koncerter.

På sin Instagram-profil har Axl Rose delt et billede af den famøse mikrofon.

Opslaget er blevet flittigt kommenteret af bandets fans, hvor af en stor del af dem mener, at sangeren ikke skal stoppe med at udføre sin fantradition på grund af den enkeltstående hændelse.

I sin pressemeddelelse understreger den 60-årige sanger, at han er klar over, at der florerer rygter om, at hans mikrofonkast skulle have været aggressivt eller uansvarligt.

Det afviser han på det kraftigste. Han understreger, at han betragter hændelsen som et hændeligt uheld, og beder bandets fans om forståelse.