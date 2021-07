Stopper på ubestemt tid

Den australske rapper Iggy Azaleas kommende album har fået titlen 'End of an Era', og det er der en ganske særlig grund til.

Når albummet udkommer til august, vil den 31-årige musiker nemlig tage en pause fra musikken, fortæller hun sine følgere på Twitter.

''End of an Era' er helt særlig for mig, for når det udkommer næste måned, vil jeg tage et par år, hvor jeg vil fokusere på andre kreative projekter, og de ting jeg føler passion for og er inspireret af ved siden af musikken', skriver hun i opslaget og tilføjer:

'Jeg glæder mig til, at I skal se andre sider af mig i fremtiden'.

I et opfølgende opslag uddyber hun sin beslutning.

'At skifte min energi og fokus til det, jeg går mest op i, er det rette for mig at gøre, og jeg håber, I vil blive ved med at støtte de kreative projekter, jeg kommer ud med. Jeg elsker virkelig dette album, og jeg vil ønske, at mine fans nyder det med mig. Jeg håber at se mange af jer på turneen', skriver hun.

Hvilke projekter, den succesfulde rapper har i sinde at sætte i søen, løfter hun dog ikke sløret for endnu.

'End of an Era' er Iggy Azaleas tredje album.

For omtrent et år siden blev Iggy Azalea, der bærer det borgerlige navn Amethyst Amelia Kelly, mor til sit første barn.

Få måneder efter meddelte hun, at hun var gået fra kæresten, den amerikanske rapper Playboi Carti, og havde i sinde at opfostre sin søn alene.