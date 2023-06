INTL. MusikNYT ... 19. jun. 2023 kl. 22:29 Gem artikel Gemt artikel

Stor festival aflyst efter skuddrab

Arrangørerne var nødt til at droppe dag to ved kæmpe EDM-musikbegivenhed i The Gorge ved Washington, D.C., efter at to personer blev skudt og dræbt på området, hvor festivalgæster overnattede