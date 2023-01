Stor mystik: Bekræfter han det her?

Der gik tidligere på året rygter om, at rapperen Drake var blevet anholdt i Sverige. Nu har han delt en video, der godt kunne tyde på, at rygterne talte sandt

Mens det meste af verden nød sommeren, skabte hitmageren Drake overskrifter i adskillige internationale medier efter rygter om, at han var blevet anholdt i Sverige.

Rapperen var ifølge blandt andre Los Angeles Times taget til Stockholm 13. juli, og 14. juli skulle han så ifølge rygterne være blevet anholdt.

Over for Los Angeles Times manede en repræsentant for Drake dog til besindighed og insisterede på, at Drake havde opholdt sig på sit hotelværelse, mens han angiveligt skulle være blevet anholdt foran en natklub i den svenske hovedstad.

Drake har ikke selv kommenteret rygtet, men nu skaber en video, han har delt på Instagram, forvirring om, hvad der er op og ned i sagen.

I videoen, som kan ses i opslaget herunder, ser man nemlig ganske tydeligt flere svenske politimænd, som stille og roligt fører en person. der til forveksling kunne ligne Drake, ind i en politibil.

I baggrunden kan man høre en person, der spørger på engelsk, hvem der bestemmer her, og det er noget, som flere af Drakes følgere tilsyneladende finder morsomt at dømme efter kommentarsporet.

Derudover er der dog hverken ord fra Drake i videoen eller i opslaget, som opklarer mysteriet om anholdelsen.