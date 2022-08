Stor usikkerhed om kæmpekoncert

Den tyske storby Münchens myndigheder overvejer i øjeblikket, om de skal give grønt lys til en enorm nytårskoncert med metalbandet Rammstein.

Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Arrangøren af den varslede koncert forventer helt op mod 145.000 gæster.

Byens arbejds- og økonomiministerium argumenterer blandt andet for, at begivenheden vil være med til at give turismen et skub.

Münchens byråd ventes da også at tillade, at koncerten kan afholdes i den udendørs park Theresienwiese. Dog giver udsigten til en megakoncert med Rammstein panderynker hos både politiet og den regionale administration.

Der mangler blandt andet stadig at blive lavet aftale mellem politi og brandmyndigheder. Der skal også udtænkes og oprettes flugt- og redningsveje, siger talsmand Tobias Kapfelsberger.

Med knap fem måneder til showet er tidsplanen 'klart presset', lyder det. Det er derfor endnu uvist, om koncerten rent faktisk kan finde sted.

Det store åbne område Theresienwiese, hvor koncerten efter planen skal finde sted, bruges blandt andet også til Münchens Oktoberfest.

Rammstein blev dannet i 1994 og er kendt i store dele af verden. Det består stadig af de seks oprindelige medlemmer, Till Lindemann, Paul Landers, Christoph Schneider, Christan Lorenz, Richard Kruspe og Oliver Riedel.

Rammstein skrev sit seneste album, 'Zeit', under coronanedlukning.