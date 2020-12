Stor vrede fra fans: Hun blev fjernet

Mange fans til den 31-årige amerikanske sangerinde Taylor Swift er på de sociale medier vrede og sure over, at Taylor Swift nu er blevet fjernet fra et legendarisk vægmaleri i country-byen Nashville i USA.

Taylor Swift er blevet udskiftet på vægmaleriet med country-sangeren Brad Paisley, og det falder ikke i god jord hos hendes mange fans.

Det skriver flere medier heriblandt Fox News, U.S. Sun og Fox 17

På det legendariske maleri sad Taylor Swift ellers på en stol næsten i midten af maleriet, men nu er det altså Brad Paisley, der iført en hvid cowboyhat sidder på stolen. Det kan man tydeligt se i det amerikanske medie Fox 17, der bringer fotografier af ændringerne på maleriet.

En twitter-bruger skriver følgende om ændringerne på vægmaleriet, hvor Taylor var malet sammen med country-legender som Willie Nelson, Blake Shelton, Keith Urban og Dolly Parton.

'Er de fuldstændigt sindssyge. Country er kun relevant i dette århundrede, fordi Taylor gjorde musikken mainstream. What the Fuck'.

En anden skriver: 'Husk lige, at i har fjernet en legendarisk kvinde fra vægmaleriet. Taylor Swift har altså lavet det mest prisvindende country-album i historien'

En tredje skriver: 'Det er vanvittigt grotest at udskifte Taylor med en eller anden hvid fyr. Dem er der så mange af i forvejen'.

Mange Twitter-brugere er dog ikke sure på Brad Paisley, fordi han nu erstatter Taylor Swift. De mener maleren sagtens kunne have fundet plads til Paisley et andet sted.

En bruger skriver: 'Stor respekt til Brad Paisley, som de sagtens kunne have fundet plads til et andet sted på maleriet. Men nej. De vælger at fjerne Taylor fra maleriet. En sangerinde, der har kæmpet hårdt for at få sin plads på det maleri'.

Nogle af Twitter-brugere har dog forståelse for udskiftningen af Taylor Swift, fordi hun ikke gennem de seneste år har udgivet så meget country-musik.

'Alle glemmer, at hun ikke længere spiller country-musik. Buh og farvel'.

Brad Paisley har nu fundet plads på vægmaleriet sammen med country-musikkens store legender. Foto: Per Lange.