Stormer frem: Rekorderne fortsætter

Kate Bush og nummeret 'Running Up That Hill' river flere rekorder hjem

Kate Bush fortsætter med at tage hitlisterne med storm med det 37 år gamle hit 'Running Up That Hill'

Med hjælp fra 'Stranger Things' er 'Running Up That Hill' blandt andet strøget ind på en ottendeplads på den seneste udgave af hitlisten, hvilket er langt over den 30. plads, som sangen toppede på i 80'erne.

Men fredag kunne Kate Bush så tilføje endnu et par rekorder til samlingen.

Bush, der er 63 år, kan nu også prale af at være den ældste kvindelige kunstner, der topper hitlisterne.

Ligesom rekorden for, hvor lang tid det nogensinde har taget for en sang at ramme førstepladsen, også tilfalder Bush, det skriver Page Six, der henviser til Official Charts Company.

Fra slutningen af maj kunne første del af fjerde sæson af 'Stranger Things' streames. Og det fik sangen 'Running Up That Hill' til at storme frem på hitliserne.

Sagen oplevede en fremgang på 8700 procent på musikstreamingtjenesten Spotify, ligesom den strøg helt til tops på tjenestens daglige USA-hitliste og solgte bedst af alle sange hos iTunes.

'Det er meget rørende, at sangen er blevet så varmt modtaget, især da det er drevet af de unge fans, der elsker serien,' sagde Kate Bush i den forbindelse.

Serien kan ses på Netflix og anden del af fjerde sæson har premiere 1. juli.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Se trailer for sæsonen her: