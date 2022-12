Stort drama: Sanger hevet af scenen efter bombetrussel

Sangeren Patti LaBelle blev hurtigt hastet af scenen under koncert af frygt for bombe.

Det skulle have været en festlig aften for Patti LaBelle og de mange fremmødte koncertdeltagere, da R&B-stjernen gav koncert i Milwaukee.

Det endte dog med at blive en noget kortere og mere dramatisk omgang, end det først var planen.

Videoer fra koncerten viser, hvordan hun taler lidt med sine fans, da tre vagter kommer bagfra og hiver den legendariske sanger væk fra scenen og fjerner mikrofonen.

- Vent, råbte en tydeligt overrasket Patti LaBelle, mens koncertgæsterne heller ikke vidste, hvad der foregik.

Falsk bombetrussel

Hurtigt stod det dog klart, at der var en god forklaring. Her blev det nemlig meldt ud, at koncerten var udskudt på grund af en bombetrussel, som politiet efterforskede.

Alle blev evakueret i sikkerhed, og efterfølgende viste politiets efterforskning, at der ikke var sprængstoffer på koncertstedet. Det skriver WTMJ.

Patti Labelle under en koncert i 2019. Foto: Donald Traill/Ritzau Scanpix

Patti LaBelle er kendt som 'the Godmother of Soul'. Hun brød igennem i 60'erne som frontkvinde i gruppen Labelle, der blandt andet havde hittet 'Lady Marmalade', inden hun fik en yderst succesfuld solokarriere, da gruppen gik i opløsning.

Den 78-årige sanger og erhvervskvinde har vundet tre Grammy-priser gennem sin karriere, ligesom hun også har medvirket i en række populære film og tv-serier og er blevet indlemmet i flere prestigefyldte hall of fame-grupper - heriblandt Grammy Hall of Fame og Hollywood Walk of Fame.

Hun har prøvet lidt af hvert, og nu har hun altså også prøvet at blive hevet af scenen på grund af en - falsk - bombetrussel.