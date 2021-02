Stort drama: Spansk rapper smidt i fængsel

Den spanske rapper Pablo Hasél kæmpede en hård kamp for at slippe for at afsone den ni måneder lange fængselsdom, der mandag endegyldigt blev slået fast, at han skulle afsone.

33-årige Pablo Hasél skulle melde sig til afsoning. Det skete ikke, og mandag valgte han i stedet at barrikadere sig i University of Lleida 150 kilometer fra Barcelona, mens en række af hans fans og støtter hjalp med at holde politiet væk. Flere forskellige steder i landet var der desuden planlagt demonstrationer til støtte for ham.

'De vil aldrig få os til at tie; død over den fascistiske stat', råbte Pablo Hasél ifølge BBC, da han blev anholdt. Foto: Stringer/Ritzau Scanpix

Tirsdag gik den dog ikke længere, da politiet gik ind i universitetet og to timer senere kom ud med rapperen, der efter anholdelsen skreg: 'de vil aldrig få os til at tie; død over den fascistiske stat'. Det skriver flere medier - heriblandt BBC.

I løbet af natten havde rapperen ifølge medier skrevet på Twitter, at han ville tage i fængsel med hovedet holdt højt, hvis politiet kom for at tage ham med. Og det gjorde de altså tirsdag, selvom det ikke gik stille for sig, som du kan se i videoen over artiklen.

Svinede kongen

Pablo Hasél har fået masser af støtte i Spanien efter dommen i januar.

Her blev han dømt for at 'glorificere terrorisme' og for at ytre sig æreskrænkende mod den tidligere spanske konge efter en række sange, der var stærkt kritiske over for monarkiet og politiet, samt kommentarer på Twitter med samme budskaber.

Flere steder i Spanien var der planlagt demonstrationer til støtte for rapperen og ytringsfriheden. Foto: David Arquimbau Sintes/Ritzau Scanpix

Blandt andet har rapperen, der aldrig har lagt skjul på sine venstreorienterede holdninger, beskyldt politiet for at torturere og dræbe demonstranter samt beskyldt landets nuværende og tidligere konge for en række lovbrud.

Ifølge BBC har over 200 kunstnere - heriblandt filminstruktør Pedro Almodóvar og Hollywood-stjernen Javier Bardem - skrevet under på en underskriftsindsamling mod fængselsdommen, som det spanske retssystem mandag aften valgte at opretholde.

Den spanske regering sagde i sidste uge, at man havde planer om at reducere strafferammen for sager som Pablo Haséls, hvor artister udtrykker sig kunstnerisk.

Pablo Haséls dom står dog ved magt, og han kan begynde at tælle ned til, at han igen bliver løsladt.