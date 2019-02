Stort teenageidol: Popstjerne er død

The Monkees' Peter Tork er død i en alder af 77.

Bassisten og sangeren fra det legendariske popband døde i dag. Dødsårsagen er ikke oplyst.

Det skriver Rolling Stone

Peter Tork var medlem af The Monkees fra gruppens begyndelse i 1966, og han deltog også i kvartettens mange comebacks gennem årene.

The Monkees var et af musikhistoriens første boybands og kan ses som en amerikansk pendant til The Beatles.

Solgte mange millioner

Bandet blev oprindeligt sammensat til tv-serien 'The Monkees', der var et stort kulturfænomen i USA, hvor de fire popstjerner blev forgudet af skrigende teenagere.

Gruppen har solgt mere end 75 millioner plader på verdensplan.

The Monkees sendte sangene 'Daydream Believer', 'I'm a Believer' og 'Last Train to Clarksville' ind som nummer et på den amerikanske hitliste Hot 100.

Peter Tork fik kræft i 2009, men senere samme år blev han erklæret helbredt for sygdommen.

The Monkees' primære sanger, Davy Jones, døde i 2012 af et hjerteanfald.