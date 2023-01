Streaming-gigant vil fyre 600 medarbejdere

Det er sparetider hos streaming-giganten Spotify.

I en pressemeddelelse oplyser grundlægger og ejer af Spotify Daniel Ek, at man har planer om at afskedige seks procent af alle ansatte. Det svarer i runde tal til omkring 600 medarbejdere.

Ifølge Daniel Ek har han været for ambitiøs med investeringer efter coronapandemien, hvor Spotify havde godt vind i sejlene, og nu håber han, at han kan ruste virksomheden mod det tab, der vil følge med en mulig økonomisk krise.

'Jeg var for ambitiøs med at investere forud for væksten i vores omsætning. Og det er derfor, at vi i dag må reducere vores medarbejderstab med seks procent fordelt ud over hele virksomheden. Jeg tager det fulde ansvar for de træk, der har ført os herud i dag,' skriver han i pressemeddelelsen.

Daniel Ek forklarer, at alle berørte medarbejdere vil få besked mandag.

Daniel Ek er stifter, ejer og administrerede direktør i Spotify. Foto: Lucas Jackson/Ritzau Scanpix

Ændringer i ledelsesniveau

Ændringerne i Spotify rammer ikke kun menige ansatte. Også på ledelsesniveau har Daniel Ek besluttet, at der skal ske noget nyt.

Det betyder, at Dawn Ostroff, som hidtil har været ansvarlig for indhold og annoncer, forlader sit job.

Fremover vil Daniel Ek sammen med Alex Norstrom og Gustav Söderström udgøre den øverste ledelse i Spotify.

Daniel Ek grundlagde Spotify i 2006. Virksomhedens hovedsæde ligger i Stockholm.