Superstjerne indrømmer: Skammede sig over sexlivet

Harry Styles turde i lang tid ikke have sex, fordi han var bange for rygter og overskrifter

Mange kvinder - og nok også en hel del mænd - verden over ville formentlig elske en kåd hyrdetime med med den britiske musiker og stjerne Harry Styles.

Men det tidligere One Direction-medlem, der har skaffet sig en fantastisk solokarriere og lige nu atter er singleaktuel, var i meget lang tid bange for at dyrke sex.

Det fortæller Harry Styles i et - fristes man til at sige - overraskende interview med magasinet Better homes & gardens, der titelmæssigt ligger langt fra et medie, man normalt ville forvente Styles pryde spalterne i.

Her har en fotograf været hjemme ved Harry og tage billeder af hjemmet, men han beretter samtidig, at han længe følte skam ved at have sex - især i begyndelsen af sin karriere.

- I lang tid følte jeg, at det eneste, jeg havde for mig selv, var mit sexliv. Men jeg skammede mig over det og skammede mig over, at folk ville få at vide, at jeg havde sex - og i endnu højere grad med hvem, siger han til magasinet.

I en verden fuld af sladder, rygter og overskrifter havde han svært ved at stole på folk. Han vidste aldrig, hvem der kunne finde på at fortælle intime detaljer til andre.

- Det var så stressende at prøve at finde ud af, hvem jeg kunne stole på, siger Harry Styles i interviewet.

Optrådte i kjole

For nogle år siden begyndte der også at blive skrevet om Styles' seksuelle orientering - ikke mindst, da han begyndte at optræde i medierne i meget farverigt, opfindsomt tøj og sågar dametøj, hvilket samtidig har gjort 'Sign of the Times'-sangeren til et stilikon.

Harry Styles brøler nu i den forbindelse og fortæller, at mediernes skriverier om hans seksualitet er 'forældede'.

- Den slags betyder ikke noget. Vi er kommet videre og skal acceptere alle, være mere åbne, og det handler om ikke at stemple alt og alle, siger han til Better homes & gardens.

Harry Styles har i de senere år arbejdet på at løse sine tillidsproblemer.

- Jeg kom til et punkt, hvor jeg tænkte 'hvorfor skammer jeg mig?'. Jeg er en 26-årig mand, som er single. Selvfølgelig har jeg sex, siger Harry Styles i dag om sine tanker på det tidspunkt.

Nu - to år senere som 28-årig - danner han par med Olivia Wilde, som han endda har set på hus med.

Blandt de kendte kvinder, Harry Styles enten har datet eller været kæreste med tidligere er Kendall Jenner, Nicole Scherzinger og Taylor Swift.