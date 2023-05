Superstjerne sejrer i retten

Den britiske popstjerne Ed Sheeran indtog tirsdag vidneskranken på Manhattan i New York City i en sag om ophavsret. Sangeren er beskyldt for at plagiere dele af den afdøde crooner Marvin Gayes ikoniske sang 'Let's Get It On' fra 1973 til sit hit 'Thinking Out Loud' fra 2014. Det er arvinger til sangskriveren Ed Townsend, en af Gayes medforfattere på 'Let's Get It On', der står bag søgsmålet

Ed Sheeran har netop vundet en meget omtalt ophavsretssag, der handler om påståede ligheder mellem hans hitsingle 'Thinking Out Loud' og Marvin Gayes 1973-klassiker 'Let's Get It On'.

Det skriver bl.a. Sky News.

Sheeran er blevet anklaget for at have stjålet en del af det berømte nummer, som Gaye lavede i 1973 sammen med Ed Townsend.

Townsend er død, men det er Townsends arvinger ikke, og det var dem, der allerede i 2017 kickstartede sagen, der altså nu har fundet sin afgørelse.

Under en ugelang høring ved en føderal domstol på Manhattan i New York har nævninge hørt argumenter fra begge sider såvel som et par korte sange på guitar fra Sheeran spillet live i retten.

Derudover har man set og hørt en optagelse af stjernen selv, der spiller en såkaldt mash-up af de to sange på scenen ved en koncert.

Samme akkorder

Det mente man fra anklagers side talte for, at Sheeran havde ladet sig inspirere, fordi blandt andet basgang og akkorder flere steder er den/de samme.

Både Sheeran og sangens medforfatter, Amy Wadge, aflagde vidnesbyrd under høringen og fortalte nævninge og dommer, at de skam ikke har kopieret 'Let's Get It On'.

Det mente dommeren og nævningene altså heller ikke, at han havde.

Ikke slut endnu

Men med sejren er det ikke slut.

Retssagen på Manhattan er således blot den første af tre retssager, Ed Sheeran risikerer at være central i som anklaget i forbindelse med ligheder mellem de to hits.

Sheeran står blandt andet også over for at skulle forsvare sig mod yderligere påstande om, at 'Thinking Out Loud' er blevet kopieret fra et firma, der har copyright-interesser i den pågældende Marvin Gaye-sang.

For fans af Ed Sheeran ,der i sommeren 2022 gav fire udsolgte kæmpekoncerter på Amager, og formentlig også for Sheeran selv, er det gode nyheder.

Det er i øvrigt ikke første gang, Sheeran beskyldes for plagiat.

I 2022 vandt han en lignende sag. Dengang handlede det om påståede ligheder mellem hans egen 'Shape of You' og Sami Switch-nummeret 'Oh Why'

Ed Sheeran truede således for ganske nylig med at stoppe karrieren, hvis resultatet i retssagen ikke faldt ud til hans fordel.

Se herunder hvordan det så ud, da Sheeran sidste sommer besøgte en græsmark på Amager.

Foto: Henning Hjorth