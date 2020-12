Superstjernes nøgenstunt helkikser

Nøgenhed har før virket i showbiz, men selv en bar Jennifer Lopez kan ikke redde hendes nye udspil.

Den 51-årige superstjerne har valgt at lade sig portrættere splitterravende afklædt på coveret til singlen 'In the Morning', der dog ikke desto mindre er floppet eftertrykkeligt - se omslaget i bunden af artiklen.

Sangen, som udkom 27. november, har ikke opnået en placering på hitlisterne i hverken USA, Storbritannien, Australien, Canada, Tyskland eller Danmark. Dog blev det til en 37. plads i Ungarn.

Megastjerne helt nøgen på cover

'In the Morning' har heller ikke markeret sig på Spotifys dagligt opdaterede top 200 over streamingtjenestens mest afspillede numre i verden.

Singlen cementerer, at sangerinden fra New York de senere år har haft store problemer med at matche sin enorme succes tidligere i karrieren, hvor hun havde verdenshits som 'If You Had My Love', 'On the Floor' og 'Jenny from the Block'.

Skribent langer ud

'In the Morning' har ikke desto mindre fået en del opmærksomhed på baggrund af det famøse cover.

Den svensk-britiske klummeskribent og tidligere model Ulrika Jonsson har langet ud efter Jennifer Lopez, fordi hun mener, at popstjernens fremstilling af sig selv kan være skadende for den måde, kvinder ser sig selv, og hun kalder nøgenstuntet for 'urealistisk' og 'giftigt'.

Popdivaen har solgt over 70 millioner plader, men hendes seneste album, 'A.K.A.' fra 2014, floppede. Foto: Sony

På sociale medier tager flere også afstand fra amerikanerens måde at promovere sig på.

'Bare vammelt! Jeg kan godt lide noget af hendes musik, men det her er ulækkert', skriver en, mens en anden mener, nøgenbilledet er 'skammeligt', specielt fordi Jennifer Lopez er mor.

En tredje konstaterer, at man 'ikke behøver at være nøgen for at synge'.

Kongens datter: Bare ikke god nok

Tidligere på året fik Jennifer Lopez også kritik for sin ugenerte underholdning i pausen til Super Bowl.

Entertaineren har kun optrådt i Danmark en enkelt gang - i 2012 gav hun koncert i Forum i København.