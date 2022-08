Svensk stjerne i modvind: Hev kontroversiel gæst på scenen

Håkan Hellström bliver kritiseret for at blande musik og politik, efter at han under koncerter på Ullevi i Gøteborg pludselig fik besøg af klimaaktivisten Greta Thunberg, der både gav en sang og en opsang

Herhjemme er han ikke så stor, men i Sverige er den 48-årige sanger og kunstner Håkan Hellström en kæmpe musikalsk stjerne.

Faktisk så stor, at han både fredag og lørdag to weekender i træk har kunnet fylde Nya Ullevi i Gøteborg, hvor fire gange 70.000 svenskere så ham give to udsolgte koncerter.

Mens musikken roses, har det affødt stor kritik i det svenske, at Hellström fredag pludselig valgte at få besøg på scenen af en gæstesanger og hendes venner.

Det skriver Aftonbladet.

For der var ikke tale om en hvilken som helst visit. Som en overraskelse fik Hellström således selskab af klima-aktivisten Greta Thunberg, 19.

Sammen med fire unge fra organisationen Fridays for future sang de Håkans sang 'Together in darkness'.

Sverige splittet

De unge talte fra scenen også om, hvor vigtigt det er at stemme på de politikere og partier, der ønsker at se en forandring omkring miljøet og klimakrisen ved det kommende valg, ligesom Thunberg i vanlig stil gav publikum en klima-opsang.

Selvom overraskelsesmomentet var væk, dukkede Greta Thunberg også op ved lørdagens koncert på Ullevi.

De to optrædender har efterladt et splittet Sverige, hvor nogle mener, der blev sendt et vigtigt budskab fra scenen, mens andre er meget kritiske.

Håkan Hellström er således tidligere netop blevet rost for aldrig at blande musik og politik, og dermed er mange nu skuffede over kunstneren.

Greta Thunbergs budskaber kan de færreste være uenige i, men måden hun leverer dem på - og hvor - skaber ofte debat. Foto: Ritzau Scanpix

Aftonbladets chat i forbindelse med mediets sociale medier bugner med holdninger til Hellströms 'stunt'.

'Det, der har været det bedste ved Håkan, hans apolitiske fremtoning, døde lige. Kan meddele, at det var sidste gang han udsolgte Ullevi. En taktisk bommert', skriver en bruger.

'Jeg var så irriteret over, at Greta kom ind i går, at jeg gik. Flere andre med mig. Vi vil have det sjovt og lytte til musik, ikke høre klimaalarmisme og få stemme-formaninger før valget. Ikke hvis vi skal betale for billetterne', skriver en anden.

Også på Twitter gløder debatten:

'For pokker, hvor er jeg skuffet over Håkan Hellström. En ellers perfekt aften besudles af Greta og hendes venstreorienterede propaganda! Hold politik ude af det og desværre, Håkan - det bliver den sidste koncert jeg ser med dig”, skriver en - nu tidligere - fan.

'Sindssygt, at man ikke engang kan gå til koncert uden at få propagandaen skubbet ned i halsen', skriver en anden.

Andre har kun ros til overs for overraskelsen på scenen.

'Der er ikke et vigtigere emne end klimaet. Tak, Håkan og Greta og Fridays for future', mener en.

'Stor kredit til Håkan Hellström, der byder Greta Thunberg velkommen på scenen. Der er ikke noget vigtigere emne end klimaet forud for det kommende valg', betoner en anden.

Aftonbladet har kontaktet Håkan Hellström for en kommentar, men han har ikke reageret på mediets henvendelse.