Svines til: 'Skulle skamme sig!'

Jon Bon Jovi beskyldes for at smadre The Pogues' juleklassiker 'Fairytale of New York' med fortolkning

Jon Bon Jovi har lavet en coverversion af The Pogues' julehit 'Fairytale of New York'.

Det skulle han nok ikke have gjort.

Fortolkningen svines i hvert fald til i YouTubes kommentarfelt, hvor fans af den originale udgave er gået harmdirrende til tasterne.

Jon Bon Jovis anstrengelser bliver mødt med svadaer som:

'Blasfemi. Graffiti på en Van Gogh. Du skulle skamme dig, sir.'

'Han burde arresteres for at ødelægge kunst!'

'Tillykke med at myrde en klassiker. Smertefuldt, meget smertefuldt.'

Tvivlsom accent

En enkelt bruger sågar titlen på et af Bon Jovis hits til at udtrykke sin utilfredshed:

'You give Christmas songs a bad name.'

Rockstjernen fra New Jersey latterliggøres desuden for at tilegne sig en irsk accent, der ikke er synderligt overbevisende.

'Fairytale of New York' udkom i 1987 og har for længst opnået klassikerstatus. Sangen er en duet mellem det irsk-engelske bands frontmand, Shane MacGowan, og sangerinden Kirsty MacColl. Jon Bon Jovi har imidlertid valgt at fremføre nummeret alene.

Nægter at droppe 'bøsserøv'

Steve Lillywhite, der producerede 'Fairytale of New York' for The Pogues og desuden var gift med Kirsty MacColl, kalder på Twitter Jon Bon Jovis version 'den værste nogensinde' samt 'pinlig og meningsløs'.

Evergreenen er blevet forbudt af BBC, fordi den indeholder linjen 'you cheap lousy faggot'. Jon Bon Jovi har valgt at udskifte det kontroversielle ordvalg med, 'you’ve lost all your swagger'.