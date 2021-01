Svinet til efter sangtekst: - Komplet latterligt

Blake Shelton udgav for nylig en ny sang med titlen 'Minimum Wage' (mindsteløn, red.), men sangen faldt bestemt ikke i god jord hos alle.

Den 44-årige country-stjerne blev efter udgivelsen svinet til på nettet og kaldt 'tonedøv', fordi han brugte ordet mindsteløn i forbindelse med en sang om kærlighed i en krisetid i USA, hvor mange folk er arbejdsløse og økonomien er i bund på grund af corona-krisen.

'Er der andre, der også finder Blake Sheltons sang 'Minimum Wage' ekstremt tonedøv, når man tænker på situation, vores land befinder sig i,' skrev en Twitter-bruger blandt andet, mens en anden konstaterede:

'Sangteksten beviser bare, at rige mennesker har fucking nul forstand på fattigdom'.

Over for CMT åbner han nu for første gang op omkring kritikken af sangen, der var tænkt som en kærlighedserklæring til Gwen Stefani, som han i oktober sidst år blev forlovet med.

- Vi er nået til et punkt, hvor det slet ikke fortjener et svar. Det var derfor, jeg i første omgang ikke sagde noget om det, for de er ikke berettiget til et svar fra mig. Det er komplet latterligt, siger han i interviewet og fortsætter:

- Jeg føler lidt, at folk i disse dage ikke vil kende sandheden. De hører bare, hvad de vil høre, og de vil bare starte et skænderi. Uanset hvilke intentioner du har, og uanset hvad sandheden er, så vil de bare være vrede over det, så de kan skrive på de sociale medier og forsøge at skabe en overskrift, siger han.

Blake Shelton påpeger desuden, at der er tale om fire eller fem personer, der sikkert intet kender til countrymusik.