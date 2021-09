Syg legende taler ud: Kan ikke løfte trommestikken

Det kan være slut med koncerter for 70-årige Phil Collins, som i et interview fortæller, at han næsten ikke kan holde en trommestik længere

Phil Collins har flere gange været så plaget af sit dårlige helbred, at han har varslet et karrierestop.

Men denne gang kan det rent faktisk være slut, fordi han simpelthen fysisk ikke kan tage på turné længere.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt Daily Mail og People, på baggrund af en udsendelse på BBC torsdag morgen.

Ville gerne

I udsendelsen, som har titlen 'BBC Breakfast', taler programmets værter med den 70-årige musiker, og her fortæller Phil Collins, at han ville ønske, han kunne fortsætte på scenen, men at helbredet ikke tillader det længere.

- Nej. Jeg ville elske at gøre det. Men jeg kan næsten ikke holde en trommestik med denne hånd. Der er nogle fysiske ting, som kommer i vejen.

- Vi er alle mænd af vores alder, og jeg tror til en vis grad, at den bliver lagt på hylden (karrieren, red.). Jeg ved ikke, om jeg vil ud på turné mere, siger han.

Interviewet har blandt andet vakt opsigt på sociale medier, hvor flere har udtrykt deres vemodighed over at se den legendariske musiker så afkræftet.

Flere år med sygdom

Det er ikke en enkelt sygdom, der har gjort Phil Collins så afkræftet, men snarere en årrække med uheldige sygdomsforløb.

I 2009 blev legenden opereret, fordi en ryghvirvel i hans nakke var blevet forskudt. Det var sket under en turné et par år tidligere, men da han endelig fik gennemført operationen, gik det galt, og han mistede følelsen i sine fingre.

Derfor kunne han i en periode kun spille trommer, hvis han havde trommestikken tapet fast til sin hånd, skriver Daily Mail. Siden er han flere gange blevet opereret i ryggen, og på grund af intensiv genoptræning har han i perioder kunnet spille trommer igen.

Forud for en comback-turné i 2016 faldt Phil Collins på sit badeværelse, og han måtte derfor aflyse koncerterne. Han havde slået sit hoved på en stol og skulle syes, og i den forbindelse blev det fortalt, at musikeren lider af dropfod, som gør det svært for ham at gå.