Syg superstjerne udsætter kæmpekoncert

Justin Timberlake måtte i sidste øjeblik droppe at gennemføre en planlagt koncert i Madison Square Garden i New York

I et Instagram-opslag beklagede den amerikanske superstjerne Justin Timberlake i går, at han måtte droppe onsdagens stort anlagte koncert samme aften på det berømte koncertsted Madison Square Garden i New York. Det skriver USA Today.

Årsagen var 'alvorligt beskadigede stemmebånd', og sangeren undskyldte mange gange overfor sine fans.

Heldigvis for de skuffede billetindehavere har han allerede planlagt en erstatningskoncert, der kommer til at løbe af stablen på hans 38 års-fødselsdag 31. januar 2019.

- Jeg skal nok gøre det godt igen, skriver han på Instagram.

Udover koncerterne er Timberlake ganske snart aktuel med en selvbiografi med titlen 'Hindsight & All the Things I Can't See in Front of Me'.

Den udkommer 30. oktober og vil efter sigende omhandle hele hans karriere - også tiden med 'N Sync.