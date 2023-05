Tager drastisk beslutning: - Jeg vil slå The Weeknd ihjel

Fans af The Weeknd skal nyde den sidste tid, de har med ham. For snart er han muligvis fortid

Verdensstjernen The Weeknd gør nu alvor af sine trusler.

For nylig har sangeren med det borgerlige navn Abel Makkonen Tesfaye bedyret, at det skal være fortid med hans alter ego, The Weeknd.

Nu har han nemlig påbegyndt sin proces ved at slette The Weeknd-navnet for i stedet at kalde sig ved sit oprindelige navn på både Twitter og Instagram. Det skriver CNN.

Det er kun få dage siden, at sangeren, der står bag hits som 'Starboy', 'Can't Feel My Face' og ikke mindst 'Blinding Lights', fortalte om sine planer i et interview med W Magazine.

Her fortalte han om sine planer om at 'slå The Weeknd ihjel'.

- Jeg går gennem en katarsisk tid i mit liv lige nu.

- Jeg er ved at nå til et sted, hvor jeg gør mig klar til at lukke The Weeknd-kapitlet ned. Jeg vil stadig lave musik, måske som Abel, måske som The Weeknd. Men jeg vil stadig slå The Weeknd ihjel. Jeg kommer til at gøre det. I sidste ende. Jeg prøver bestemt at smide ham og blive genfødt.

Ét sidste album

I interviewet fortæller han også, at hans kommende album med al sandsynlighed bliver det sidste The Weeknd-album, hans fans kommer til at høre.

- Det album, jeg arbejder på nu, er nok mit sidste hurra som The Weeknd, siger han til W Magazine.

- Dette er noget, jeg bare må og skal gøre. Som The Weeknd har jeg sagt alt, hvad jeg har at sige.

Hvis man ønsker sig at opleve The Weeknd - måske en sidste gang - kan man gøre det i Horsens til sommer, hvor stjernen giver koncert 14. juni.

Popsangerens seneste danske koncerter fandt sted i 2017, hvor han besøgte både Royal Arena og Roskilde Festival.