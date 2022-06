Tager konsekvensen: Ændrer i ikonisk klassiker

Det tyske rockband Scorpions gider ikke længere romantisere Rusland i storhittet 'Wind of Change' fra 1990, efter at stormagten har invaderet Ukraine. Nu ændrer de ordene i sangen

Rock-balladen 'Wind of Change' er netop blevet kåret til 'århundredets sang' af seerne på den tyske tv-kanal ZDF, og den regnes generelt for at være en kæmpe klassiker på verdensplan.

Men efter Ruslands invasion af Ukraine og qua den igangværende krig er teksten i nummeret ikke længere passende.

Det mener i hvert fald det tyske rockband bag - Scorpions - som i øvrigt kommer til Jyske Bank Boxen i Herning og giver koncert om en uges tid 10. juni.

Ifølge Die Zeit har forsangeren med den genkendelige stemme, Klaus Meine, således nu ændret teksten i 'Winds of Change', når bandet spiller live.

Passagen 'I follow the Moskva, down to Gorky Park, listening to the wind of change' er nu blevet til 'Now listen to my heart, it says Ukrainia, waiting for the wind to change'.

- Jeg følte, at det ikke er passende at romantisere Rusland, og jeg ville tage stilling for Ukraines skyld i denne vældigt svære situation, siger Klaus Meine i et interview med den ukrainske nyhedskanal TSN.

Det skriver svenske Aftonbladet.

Russiske fans sang med

'Wind of Change' forbindes med Sovjetunionens fald i 1990 og blev skrevet af Meine efter en koncert i hovedstaden Moskva, hvor han blev rørt af, at tusindvis af russiske fans sang med på gruppens sangtekster.

I 2003 fik bl.a. Scorpions lov til helt ekstraordinært at spille foran Kreml i Moskva, hvor mange tusinde mennesker dukkede op. Succesen bliver næppe gentaget. Foto: Ritzau Scanpix

Men nu er hyldesten altså en saga blot - i hvert fald i livesammenhæng.

Det er selvsagt umuligt at ændre teksten i sange på allerede trykte CD'er og vinyler, men om Scorpions har tænkt sig at indspille en ny version af 'WInd of Change' målrettet streamingtjenesterne, er endnu uvist.