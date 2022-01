Takker fans - og smider tøjet

Christina Aguilera takker sine fans for modtagelsen af sit nye album i et opslag på Instagram, hvor hun deler billeder af sig selv uden tøj

Verdensstjernen Christina Aguilera har delt et opslag med en række billeder af sig selv stort set uden tøj på.

Anledningen er, at hun gerne vil takke sine mange fans for opbakningen, efter hun har udgivet et nyt album.

'Jeg føler al jeres kærlighed til La Fuerza! En stor tak til hver og én af jer', skriver sangeren blandt andet i teksten til opslaget.

Det er Christina Aguileras første album på spansk i 22 år, siden hun udgav albummet 'Mi Reflejo' i år 2000. Stjernen er født og opvokset i USA, men hun har rødder i Ecuador.

Albummets titel betyder 'styrken', og i musikken gennemgår hun nogle af de elementer, det kræver at være stærk i dag. Idéen er blandt andet kommet ved, at hun har vundet nye styrker i sig selv som 'kvinde, en fighter, en moder og kunstner', skriver hun.

Til mediet CNN fortæller hun, at hun vender tilbage til det spanske marked, fordi hun har ændret sig, siden hun udgav 'Mi Reflejo'.

- Det var sådan en smuk og speciel tid i mit liv, men det er over 20 år siden, da jeg først kom frem. Jeg var så ny i branchen. Jeg var 'baby Christina'.

- 20 år senere er jeg en voksen kvinde, som har haft så fantastisk en karriere. Nu har jeg mulighed for at vende tilbage og reflektere over det, siger hun.

Derudover fortæller hun, at det betyder noget for hende, at hendes børn får mulighed for at høre hende synge på spansk, fordi det også er en del af dem.