Taler ud efter tragedie: Kendte ikke til dødsfald

Det kostede i alt ti mennesker livet, da der opstod panik under en koncert med verdensstjernen Travis Scott tilbage i starten af november.

Siden da er det ikke meget, man har hørt til rapperen, der arrangerede festivalen.

Men nu taler Travis Scott for første gang ud efter den tragiske ulykke. Det gør han i et interview med radioværten Charlamagne Tha God.

Her beskriver Travis Scott den seneste tid som en følelsesmæssig rustjebane.

- Der har været en masse tanker, en masse følelser, en masse sorg, lyder det.

Han fortæller derudover, at han først blev gjort opmærksom på, at der havde været dødsfald, få minutter før, politiet holdt pressekonference.

- Det var ikke før få minutter inden pressekonferencen, at jeg fandt ud af, hvad der præcis var foregået. Og selv der, tænkte jeg 'vent, hvad?'

Flere tilstedeværende under Travis Scott-koncerten, hvor otte mennesker mistede livet, fortæller, hvordan folk omkring dem kom i klemme og hverken kunne få luft eller hjælp

Har et ansvar

Travis Scott bliver af værten også spurgt, om han føler et ansvar forbundet med ulykken, og det fortæller rapperen, at han gør.

- Jeg har et ansvar for at finde ud af, hvad der skete. Jeg har et ansvar for at finde en løsning. Forhåbentlig baner det her vejen for os kunstnere til at få mere indsigt i, hvad der foregår.

Den 30-årige musiker har efterfølgende tilbudt at betale for ofrenes begravelser, men flere af familierne har afvist gestussen.

I kølvandet på tragedien er der blevet lagt næsten 300 sager an mod Travis Scott og andre folk ansvarlige for festivalen.