Taler ud om tragedie

Da ni mennesker på tragisk vis mistede livet under en Pearl Jam-koncert på Roskilde Festival i 2000, kunne det have været enden på bandet.

Det fortæller Pearl Jams frontmand, Eddie Vedder, i den nye selvbiografi 'I Am Mine', som Louder Sound har fået lov at bringe et uddrag af. Kapitlet er lavet før Astroworld-tragedien.

Ifølge Vedder tvivlede bandet på sin egen fremtid efter koncerten på dansk jord.

'Der var mindst én person i bandet, husker jeg, der tænkte, at vi måske aldrig burde spille igen,' fortæller Vedder og tilføjer om den første koncert efter ulykken:

'Vores nerver var tyndslidte. Vi havde en lydprøve, og det føltes lidt mærkeligt at kigge ud på de tomme sæder. Det havde (pludselig, red.) en anden mening.'

Forsvandt

Koncerter kom der efterfølgende mange af, men Pearl Jam indledte en seks år lang festival-pause, ligesom gruppens frontmand forsøgte at bearbejde hændelsen på sin egen måde.

'Jeg forsvandt ligesom i Europa, jeg havde min egen måde at komme igennem, hvad der var sket, og det var at tage guitar-lektioner på spansk fra mennesker, der ikke talte engelsk. Det var en måde at fokusere og være omkring mennesker, jeg for det meste ikke kunne forstå. På den måde var jeg sammen med andre mennesker, men eftersom jeg ikke rigtig forstod dem, var det meget beroligende,' siger han i bogen.

Her fortæller han også, hvordan oplevelsen på Roskilde Festival indirekte førte til hittet 'I Am Mine'. Da Pearl Jam skulle på scenen igen, var bandets medlemmer nemlig nervøse og anspændte.

'Der var så mange følelser i luften, og jeg tænkte 'jeg kan bruge det her'. Jeg havde en lille båndoptager, og det var der, jeg lavede sangen 'I Am Mine'. Det handlede om at blive klar til det første show og håbet om, at alle ville være i sikkerhed næste dag'.

Pearl Jam blev i 2017 indlemmet i Rock and Roll Hall of Fame.