Taylor Swift angribes af forlystelsespark

Taylor Swift bliver sagsøgt for flere millioner dollars af forlystelsespark

I december udgav Taylor Swift sit niende studiealbum, 'Evermore'.

Det har nu skabt problemer med en forlystelsespark af samme navn.

TMZ har nemlig skaffet retsdokumenter, som viser, at fantasy-forlystelsesparken Evermore sagsøger Taylor Swift, da de mener, de ejer rettighederne til varemærket Evermore.

Problemet er opstået, efter Taylor Swift er begyndt at sælge merchandise med Evermore-branding.

Evermore-parken mener, at det skaber forvirring, når både parken selv og Taylor Swift sælger merchandise med navnet Evermore. Desuden hævder parken også, at de drukner i Googles søgeresultater efter udgivelsen af albummet.

Ifølge parken var Taylor Swifts team udmærket godt klar over, at Evermore allerede var taget som varemærke, men med fuld overlæg valgte de alligevel at bruge navnet både til album og merchandise.

De virker dog ikke til, at Taylor Swift og hendes team tager sig meget af søgsmålet. De kalder det ligegyldigt og mener, at parkens gæld efter opførelsen er grunden til søgsmålet.

