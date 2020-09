The Emotions-stjernen Pamela Hutchinson er død - blev 61 år

Pamela Hutchinson er død i en alder af 61 år.

Sangerinden, der var medlem af gruppen The Emotions, som blandt andet stod bag kæmpehittet 'Best of My Love', døde fredag efter længere tids problemer med helbredet.

Det skriver flere medier - heriblandt CNN, BBC og TMZ - ud fra en Facebook-opdatering fra bandets officielle Facebook-side.

'Pam måtte give efter på grund af helbredsproblemer, som hun havde kæmpet mod i flere år. Nu skal vores smukke søster synge blandt englene i det perfekte sted i himlen,' lyder det blandt andet i beskeden.

The Emotions startede oprindeligt som en gospelgruppe i hjembyen Chicago i starten af 1960'erne med Pamela Hutchinsons søstre, Jeanette, Sheila og Wanda, som medlemmer. I slutningen af årtiet fik de dog en stor pladekontrakt og skiftede navn til The Emotions, hvor det efterfølgende blev til en række hits.

Gruppens største hit kom i 1977, da de udgav albummet 'Rejoice' med nummeret 'Best of My Love', der strøg til tops på Billboard-hitlisterne og også vandt en Grammy. To år senere udgav de også nummeret 'Boogie Wonderland' med gruppen Earth, Wind & Fire.

Pamela Hutchinson havde været en del af The Emotions ved forskellige lejligheder - blandt andet på albummet 'Rejoice', hvor hun afløste søsteren Jeanette, der gik på barsel. I 2000 blev hun dog et permanent medlem af gruppen og var det frem til sin død fredag.

Flere af deres sange er i nyere tid også blevet brugt på rapnumre af blandt andre 2Pac, Kanye West, 50 Cent, Wu Tang Klan og Notorious B.I.G, skriver medierne.

Nu har Pamela Hutchinson sunget for sidste gang.