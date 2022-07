Tilbage efter 20 år

Den kendte sangerinde og sangskriver Joni Mitchell har afholdt sin første hele koncert siden 2002.

Det skete under musikfestivalen Newport Folk Festival i staten Rhode Island i USA.

Koncerten var et komplet show, hvor Mitchell fremførte flere af sine klassikere såsom 'A Case of You' og 'Both Sides Now' sammen med blandt andet Brandi Carlile.

Mitchell leverede sågar en guitarsolo, skriver musikmediet Pitchfork, der også beretter, at det var Joni Mitchells første fulde show i 20 år.

Selvsamme medie påpeger dog, at Mitchell også optrådte i 2013, men det var altså ikke en fuld koncert.

Hjerneaneurisme

Tilbage i 2015 blev Joni Mitchell, der står bag kæmpehits som 'Big Yellow Taxi', som Counting Crows lavede en cover-version af i 2002, hasteindlagt på et hospital i Los Angeles med det, der viste sig at være en hjerneaneurisme - altså en udvidelse på pulsåren.

- Vi forventer, at hun kommer sig fuldstændigt, understregede talsmanden, Leslie Morris dengang om Mitchells helbred.

Og noget tyder bestemt på, at Joni Mitchell er kommet sig fuldstændig.

Joni Mitchell er en af de helt store fra Woodstock-generationen. Hun er født i Canada, men det var i USA, at hun i 1960’erne for alvor slog igennem på folk-scenen.