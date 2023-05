Tim Bachman er død

Den canadiske rockhimmel er blevet en stjerne rigere.

71-årige Tim Bachman, der er kendt som guitarist, sanger og medstifter af rockgruppen Bachman-Turner Overdrive, er død.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt People med henvisning til et opslag på Facebook fra Tim Bachmans søn, Paxton Bachman.

'Min far er denne eftermiddag gået bort. Tak til jer alle sammen for jeres venlige ord. Jeg er taknemmelig for, at jeg fik lov til at bruge tid med ham til allersidst. Hold jeres kære tæt, og giv dem et knus, du ved aldrig, hvor længe du har dem', skriver han i opslaget.

Dødsårsagen er ikke oplyst.

Døde få måneder senere

Sammen med sine brødre, Randy og Robbie, stiftede Tim Bachman bandet Bachman-Turner Overdrive i 1973. Tim Bachman forlod bandet kort efter, men vendte retur i 1984 og turnerede med bandet frem til slut-80'erne.

Han skrev numre som 'Down and Out Man' og 'I Don't Have to Hide' fra 1973.

Det er blot få måneder siden, Robbie Bachman døde i en alder af 69 år.

Bachman-Turner Overdrive, der blev opløst i 2018, har solgt knap 30 millioner plader på verdensplan.

Rockbandet hittede stort i 1974 med 'You Ain't Seen Nothing Yet', der nåede førstepladsen i både USA, Canada og Danmark.

Sussi og Leo prøvede partnerbytte to gange, og begge gange ødelagde det venskabet. Det fortæller Sussi i ugens udgave af 'Der er brev'. Lyt med herunder eller i din podcast-app