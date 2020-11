Tordner: I er korrupte

Hitsangeren The Weeknd er rasende, efter de nominerede til den 63. udgave af Grammy Awards er blevet offentliggjort.

Han er nemlig ingen steder at finde, og det pisser sangeren af – for at sige det mildt.

The Weeknd, hvis borgerlige navn er Abel Makkonen Tesfaye, har valgt at ty til Twitter for at komme ad med sine frustrationer.

'Grammys er fortsat korrupt', skriver han og tilføjer:

'I skylder mig, mine fans og industrien gennemsigtighed’.

Forstår skuffelse

Årsagen til The Weeknds raseri skyldes formentlig, at hans seneste album var en succes, mens singlen 'Blinding Lights' ramte førstepladsen på verdens vigtigste hitliste, Billboard Hot 100, hvor den tilbragte 40 uger i top ti.

The Weeknd optrådte forleden ved American Music Awards. Foto: Ritzau Scanpix

Ifølge TMZ kan beslutningen hænge sammen med, at det har skabt vrede hos Grammy Awards, at The Weeknd har takket ja til at optræde ved næste års Super Bowl. Her skulle Grammy-baglandet have stillet ham et ultimatum, hvor han skulle vælge ét af de to events. Det afvises dog pure af Grammy Awards' chef Harvey Mason Jr.

- Vi har forståelse for, at The Weeknd er skuffet over ikke at være nomineret. Jeg var overrasket og har forståelse for de følelser, han har, siger Mason Jr. til People.

The Weeknd: Hovednavn til Super Bowl 2021

- Dette år i musikken var fantastisk, og hans bidrag til musikfællesskabet og den store verden er enhvers beundring værdig, fortsætter han og siger om TMZs historie:

- Vi var begejstrede, da vi hørte, at han skulle optræde ved den kommende Super Bowl, og vi havde elsket, at han også optrådte på Grammy-scenen weekenden forinden.

Foto: Ritzau Scanpix

Bieber undres

The Weeknd er ikke den eneste, der undrer sig over nomineringerne i år. Justin Bieber er også gået til tasterne. Han udgav nemlig albummet 'Changes', som han selv mener er et R&B-album. Alligevel er albummet nomineret i pop-kategorien.

''Changes' var og er et R&B-album. Det bliver ikke anerkendt som et R&B-album, og det er meget mærkeligt i mine øjne’, skriver han på Instagram.

The Weeknd skulle have optrådt i Royal Arena 3. november, men grundet coronavirus er koncerten rykket til 6. oktober 2021.