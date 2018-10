Tracy Chapman sagsøger Nicki Minaj

Rapperen Nicki Minaj kan blive tvunget til at sige undskyld for sangen 'Sorry'.

Minaj er blevet sagsøgt at folk-sangeren Tracy Chapman for krænkelse af ophavsretten til nummeret 'Sorry'. 54-årige Chapman hævder, at Minaj-sangen indeholder klare elementer af både teksten og vokal-melodien fra hendes hit 'Baby, Can I Hold You'. Det skriver cnn.com.

Ifølge Champan-lejren spurgte Nicki Minajs folk tilbage i juni om lov til at bruge dele af sangen, men den forespørgsel blev der takket pænt nej til.

Tracy Chapman blev spurgte om lov, men sagde nej. Foto: AP

'Sorry' skulle have været en del af Nicki Minajs 'Queen'-album, der udkom i august, men blev pillet af.

Ifølge søgsmålet fra Chapman gav Minaj en kopi af sangen til den populære New Yorker-radiostation HOT 97, som så efterfølgende har promoveret 'Sorry' - både i æteren og på de sociale medier.

Nicki Minaj laver kæmpe brystsmutter på scenen

Minaj har ikke svaret på anklagerne.

Tracy Chapman var stor på den internationale muikscenen i fra de sene 80'ere og i 90'erne. Hun er bedst kendt for sangene 'Fast Car' og 'Give Me One Reason'.