Tragisk dødsfald: Fik indre blødninger

Den amerikanske sanger Rosa Lee Hawkins er død. Hun blev 76 år gammel.

Det oplyser hendes søster, Barbara Ann Hawkins, ifølge Deadline.

Fra Barbara Ann Hawkins lyder det ifølge mediet, at hendes søster døde som følge af indre blødninger efter en operation, der gik helt galt.

Sammen med Joan Marie Johnson udgjorde de to søstre popgruppen The Dixie Cups, der storhittede i 60'erne med numre som 'Chapel of Love' og 'People Say'.

Førstnævnte hit overtog i 1964 førstepladsen på den eftertragtede hitliste Billboard Hot 100 fra Beatles-nummeret 'Love Me Do'. Sangen fik desuden nyt liv, da den blev brugt i soundtracket til Stanley Kubrick-filmen 'Full Metal Jacket' i 1987.

Rosa Lee Hawkins efterlader sig to søstre, en søn og to børnebørn.