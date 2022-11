Tragisk: Sanger død få timer efter sit bryllup

En tragisk nyhed har ramt den amerikanske musikverden.

Den amerikanske countrysanger og sangskriver Jake Flint er død i en alder af 37 år. Det bekræfter hans manager, Brenda Cline, ifølge Deadline og New York Post på de sociale medier.

'Med et knust hjerte og dyb sorg må jeg meddele, at Jake Flint på tragisk vis er gået bort', skrev manageren på Facebook søndag aften.

Deadline skriver, at Jake Flint døde lørdag aften - få timer efter hans bryllup med Brenda, der altså nu er countrysangerens enke.

I skrivende stund vides det ikke, hvad der ligger til grund for Jake Flints død.

Enken taler ud

Efter sangerens død har hans enke sat ord på det store tab.:

'Vi skulle se vores bryllupsbilleder, men i stedet skal jeg vælge tøj til min mands begravelse', skriver enken på Facebook og fortsætter:

'Det er ikke meningen, at folk skal føle så stor en smerte. Mit hjerte er væk, og jeg har virkelig brug for, at han (Jake Flint, red.) kommer tilbage. Jeg kan ikke tage meget mere. Jeg har brug for ham her'.

Jake Flint var en amerikansk countrysanger og sangskriver fra Oklahoma.

Han udgav sit debutalbum 'I'm Not Okayi' tilbage i 2016. Han havde lokale hits som 'Cowtown', 'Long Road Back Home' og 'What's Your Name'.