Troede aldrig det ville ske

Popstjernen Shakira tør næsten ikke tro på, at hun ligger nummer et på Spotifys globale hitliste

En gedigen sviner mod en eksmand er tydeligvis noget, folk kan relatere til.

I hvert fald er den colombianske sanger Shakira strøget helt til tops på Spotifys globale hitliste med 'Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53', hvor hun langer heftigt ud efter sin eksmand, den professionelle fodboldspiller Gerard Piqué.

Sangen er det seneste døgn blevet afspillet mere end 14 millioner gange på streamingtjenesten Spotify, og det kommer helt bag på popstjernen selv.

'Jeg troede aldrig, jeg ville blive nummer et i verden i en alder af 45 og med en sang, der er på spansk', skriver hun blandt andet i et opslag på Instagram, hvor hun giver udtryk for sin begejstring.

Hyldest til kvinder

Shakira benytter desuden lejligheden til at hylde kvinder verden over.

'Jeg vil gerne kramme de millioner af kvinder verden over, som står op mod dem, der får os til at føle os ubetydelige. Kvinder, som forsvarer deres følelser og tanker, og som siger fra, når de er uenige, selvom andre løfter deres øjenbryn. De er min inspiration', skriver hun og tilegner succesen alle de kvinder.

I sangen giver Shakira blandt andet udtryk for, at hun ikke bryder sig om Piqués nye kæreste - til trods for at hun selv er kommet videre.

- Du efterlod mig med svigerfamilien som mine naboer. Medier ved min dør og i gæld. Du troede, du sårede mig, men du gjorde mig stærkere. Kvinder græder ikke længere, de indkasserer, synger Shakira blandt andet.

35-årige Piqué og 45-årige Shakira har to børn sammen.

Indtil skilsmissen i juni 2022 havde de har dannet par siden 2011, efter at de mødte hinanden under VM i fodbold i 2010.