Trommeslager i The Rascals Dino Danelli er død

Dino Danelli var med til at stifte gruppen The Young Rascals i 1965. Han blev 78 år gammel

Den amerikanske trommeslager Dino Danelli, der var en af stifterne af bandet The Young Rascals, er død.

Det bekræfter talsperson for gruppen, Joe Russo, ifølge Deadline i et opslag på Facebook, hvor han oplyser, at Danelli i lang tid har kæmpet med hjerteproblemer, som for ti år siden gjorde det nødvendigt at få foretaget en hjerteoperation.

Om hans dårlige hjerte endte med også at være skyld i Danellis død, oplyser Joe Russo dog ikke i opslaget.

Dino Danelli var i 1965 med til at stifte gruppen The Young Rascals sammen med Eddie Brigati, Felix Cavaliere og Gene Cornish. I 60'erne hittede de med numre som 'I Aint’ Gonna Eat Out My Heart Anymore','Good Lovin', 'Groovin' og 'People Got to Be Free'.

Dino Danelli spillede med The Rascals til en genforeningskoncert i 2013 i Hollywood. Foto: Jeff Daly/Ritzau Scanpix

Opløst og genforenet

Da de havde udgivet tre album, omdøbte de bandet til The Rascals, men i løbet af 70'erne gik gruppen i opløsning.

Annonce:

Flere gange siden har The Rascals dog været genforenet, for eksempel da de i 1997 blev optaget i rockens Hall of Fame, hvor de optrådte sammen.

Dino Danelli og Gene Cornish spillede i 70'erne desuden sammen i gruppen Bulldogs, hvor de udgav to album. Gene Cornish har da også på sociale medier udtrykt sin sorg over tabet af Danelli.

'Det er med knust hjerte, jeg kan berette om Dino Danellis død. Han var min bror og den bedste trommeslager, jeg nogensinde har set. Jeg er ødelagt i øjeblikket. Hvil i fred, Dino. Jeg elsker dig, bror', skriver han på Facebook.

Dino Danelli blev 78 år.