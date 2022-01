Truer Spotify

Først fik Neil Young sin musik fjernet fra streamingtjenesten. Dernæst krævede Joni Mitchell det samme i solidaritet med sin kollega.

Og nu er problemerne for alvor ved at vokse sig store for streaminggiganten Spotify.

De bliver nemlig med et glimt i øjet truet af ingen ringede end James Blunt. Manden der for 18 år siden gav os 'You're Beautiful' og 'Goodbye My Lover' for derefter at forsvinde igen.

'Hvis ikke Spotify med det samme fjerner Joe Rogan, vil jeg offentliggøre ny musik på platformen #youwerebeautiful', skriver han med et glimt i øjet.

Dermed blander two-hits-wonder-sangeren sig i den verserende debat, der har ført til, at Joni Mitchell og Neil Young har bedt om at få fjernet deres musik fra musiktjenesten.

Vaccine-skeptiker

Neil Youngs krav om at hans sange skulle fjernes opstod, fordi han ikke vil sættes i forbindelse med vaccine-skeptikeren Joe Rogan.

Rogan er podcast-vært på samtaleprogrammet 'The Joe Rogan Experience', der anslås at have omkring 11 millioner lyttere pr. afsnit.

Joe Rogan, der også er MMA-kommentator og standupkomiker, har fået kritik for sit syn på corona og især vaccinen mod virussen. Blandt andet har han opfordret unge og sunde mennesker til ikke at lade sig vaccinere.

Med Neil Youngs øjne var der ikke plads til både ham og Rogan på tjenesten, og derfor måtte Spotify vælge.

Valget faldt på Joe Rogan, hvis programmer streamingtjenesten angiveligt har betalt 100 millioner dollars for at have rettigheden til.