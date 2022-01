Tvunget til at afsløre dybt private detaljer

Det er noget af det, som kæmpe verdensstjerner formentlig går og frygter allermest:

At skulle fremvise dybt private informationer, der kan give fans, fremmede eller i dette tilfælde folk hos en domstol et unikt indblik i en tilværelse, de fleste ombejlede stjerner forsøger at holde for sig selv for at bevare den sidste lillebitte rest af privatliv.

Ikke desto mindre er den engelske superstjerne Ed Sheeran, der næste sommer giver fire kæmpe-koncerter på Amager, blevet bedt om netop dét.

Det sker i forbindelse med en kæmpe tvist om plagiat i forbindelse med Sheerans nok største hit til dato, 'Shape of You', fra 2017.

Det hittede over hele verden, og var det år bl.a. den bedst sælgende single i Storbritannien. Samtidig er det den mest streamede sang i Spotifys historie.

Den 30-årige sanger anklages således af sangskriverne Sami Chokri og Ross O'Donoghue for at have stjålet elementer fra deres sang fra 2015 'Oh Why', der blev udgivet af Sami under navnet Sami Switch.

Skal fremvise liste

Sagen er langvarig, men i den forbindelse er Ed Sheeran nu blev beordret til at fremvise alle noter og optagelser, han måtte have i hænde på sin telefon, laptop eller i sit studie, der har relation til tilblivelsen af 'Shape of You' tilbage i midten af 00'erne.

Det skriver The Mirror og The Sun.

Herunder skal han ifølge de britiske medier fremvise en liste over, hvem han følger på de sociale medier, således at retten kan få et indblik i, hvorvidt Ed Sheeran følger personer, der er nævnt i Sam Chokris argumentation for, hvorfor han og musik-partneren skal have erstatning.

The Mirror skriver således endvidere, at sagen, der har kørt noget tid, men altså endnu langt fra er afgjort, kan ende med at have sagsomkostninger på op mod 3 mio. pund svarende til 26 mio. danske kroner, fordi alle involverede parter i sagen - og det er mange - skal høres.

'Shape of You' blev oprindeligt skrevet af Ed Sheeran selv i samarbejde med produceren Steve Mac og Snow Patrol-musikeren Johnny McDaid.

Har aldrig hørt den

Selv hævder Ed Sheeran, at han aldrig nogensinde har hørt sangen 'Oh Why', selvom han nu nok - skulle man mene - har hørt den, efter at påstandene om plagiat kom frem.

Hans advokater mener desuden, at sagen skader deres klients omdømme.

Hvis Ed Sheeran dømmes, når den tid kommer, har han dog rigeligt råd til at punge ud. Her kan du læse, hvor rig Ed Sheeran er (+).

Herunder kan du desuden lytte til de to sange og høre, om du kan finde nogle ligheder.

Et tip: I forbindelse med plagiat-påstanden kan du med fordel lytte til passagen 'oh why, oh why, oh why' i omkvædet i Sami Switch's nummer, der skulle minde om et mellemspil i 'Shape of You' omkring 1:16, der lyder næsten på samme måde.