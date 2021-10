Tynd omgang: Adele er ufed

Adele: 'Easy On Me' (Columbia/Sony)

Selvfølgelig er det en pianoballade. Hvad havde du forventet? Garagerock, thrash eller calypso?

Efter seks års stilhed vendte 33-årige Adele i nat tilbage i velkendt sørgmodig stil med sangen ’Easy On Me’.

Den engelske popdiva har tabt en del kilo siden sidst, men hun har ikke mistet evnen til at udbasunere en sjæler, så fanskaren utvivlsomt mister pusten.

For os andre er ’Easy On Me’ bare ikke helt fed nok.

Sangen er skabt i selskab med den californiske hitmager Greg Kurstin, der også stod bag Adeles kolossale blockbuster ’Hello’, som de forsøger at efterligne med en mildest talt forudsigelig kopi.

Kunstig kunst

Når man er musikverdenens mest populære navn i nyere tid med et albumsalg på omkring 40 millioner, så er det jo ret forventeligt, at man ikke ligefrem skejer ud i avantgardistiske eksperimenter, men man kunne da nuancere succesopskriften en anelse.

Det er vel kunst, vi har med at gøre. ’Easy On Me’ føles imidlertid snarere lidt kunstig.

Det er en single om at være single, og Adele beder kort fortalt sin eks Simon Konecki om tilgivelse efter at have forladt ham kort inde i deres ægteskab.

Det foregår naturligvis på melodramatisk facon og med skælvende stemmeføring et sted mellem Aretha Franklin og Céline Dion. Desværre mest den sidste.

’Easy On Me’ er første udspil fra Adeles fjerde album, ’30’, som lander 19. november, og hvis der ikke er mere kød på resten af skiven, så bliver det en tynd omgang fra giganten.