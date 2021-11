UB40-stjernen Astro er død: 'Verden bliver aldrig den samme'

Terence Wilson er død i en alder af 64 år.

Sangeren, der bedst er kendt under navnet Astro som medlem af den britiske hitgruppe UB40, havde været syg i kort tid, inden han lørdag aften gik bort.

Ifølge BBC blev Astro en del af UB40 i 1979, året efter bandet blev stiftet, og han var med frem til 2013. Kort efter sit exit genoptog han kontakten med tidligere UB40-medlem Ali Campbell og stiftede et nyt band.

Siden 2014 har de udgivet flere numre sammen, og det var planen, at de skulle have været på turné i 2022.

Nyheden om dødsfaldet er blevet offentliggjort på den officielle Twitter-profil for Ali Campbell og Astro.

'Vi er helt ødelagte, og vores hjerter er knuste, fordi vi er nødt til at fortælle, at vores elskede Astro i dag (lørdag, red.) er gået bort efter et meget kort sygdomsforløb. Verden bliver aldrig den samme uden ham,' lyder det i opslaget.

Terence Wilson er det andet medlem af det legendariske reggae-band, der er gået bort i løbet af en kort periode. I august døde saxofonisten Brian Travers efter længere tids kamp mod kræft.

UB40 blev stiftet i Birmingham i 1978, og bandet opnåede siden stor popularitet verden over med mere end 100 millioner solgte albummer på verdensplan.

De står blandt andre bag hits som 'Red red wine' og 'Falling in love with you'.

Navnet UB40 stammer ifølge Mirror fra et dokument, man skulle udfylde for at få kontanthjælp, da bandet blev dannet.