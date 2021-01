Udsat for tredje gang

For tredje gang i træk er en af verdens største musikfestivaler udskudt på grund af coronapandemien

En af verdens største festivaler, 'Coachella Music Festival', der skulle afholdes til april i det sydlige Californien, er blevet udskudt for tredje gang.

Det oplyser de lokale sundhedsmyndigheder, der ønsker at mindske risikoen for smitte under coronapandemien, skriver Reuters.

Coachella besøges årligt af over en halv million festivalgæster i den californiske ørken.

Sidste år blev begivenheden rykket fra april til oktober, så til april 2021 - og nu bliver det udskudt igen.

Indtil videre er der ikke nye datoer for eventet.

Roskilde: - Det er virkelig trist

Coachella-festivalen i 2018. Foto: Mario Anzuoni/Ritzau Scanpix

Stor stigning i Californien

Aflysninger kommer efter en bølge af smittetilfælde og dødsfald i det sydlige Californien inden for de sidste to måneder.

Andre festivaller har også måtte ændre datoerne i 2021. I sidste uge aflyste arrangørerne af Glastonbury Festival i England eventet i juni, og denne uge blev datoerne for filmfestivalen i Cannes blev skubbet fra maj til juli.

