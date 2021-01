Udskrevet efter hjerneblødning

2021 startede langt fra godt for rapperen og produceren Dr. Dre - med det borgerlige navn André Romelle Young - der 4. januar blev ramt af en hjerneblødning og hastet på hospitalet.

'Tak til min familie, mine venner og mine fans for deres interesse og opmærksomhed. Jeg har det godt, og jeg får fantastisk hjælp og pleje fra de ansatte på hospitalet. Jeg bliver snart udskrevet og kan komme hjem,' skrev Dr. Dre få dage senere på Instagram.

Dr. Dre indlagt med hjerneblødning

55-årige Dr. Dre er nu kommet sig så meget, at han igen er hjemme.

Det fortæller hans ven Ice-T på Twitter.

'Update: Jeg har lige FaceTimet med Dr. Dre. Han er lige kommet hjem. I sikkerhed og ser godt ud,' skriver skuespilleren og rapperen på det sociale medie.

Ifølge TMZ, der citerer kilder tæt på Dr. Dre, holder lægerne stadig et vågent øje med rapperen, selvom han altså kan sove i sing egen seng. Mediet skriver, at der kommer til at være lægefagligt personale hos ham døgnet rundt i de næste uger for at være sikre på, at han er okay.

Lægerne ved endnu ikke, hvad der forårsagede hjerneblødningen, der fik ham indlagt.

I øjeblikket er Dr. Dre midt i en skilsmisse med sin kone gennem 24 år, Nicole Young.

