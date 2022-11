Udskyder turné: Brækkede foden på scenen

Forsanger Florence Welch fra Florence + the Machine dansede omkring på sin brækkede fod, men trækker nu stikket for en stund

Der blev danset en kende for vildt, da Florence + the Machine fredag gav koncert i London som led i bandets britiske turne. I hvert fald for forsanger Florence Welchs vedkommende.

Som følge af hendes dansetrin brækkede hun nemlig ifølge Rolling Stone Magazine foden på scenen, og selvom den brækkede fod ikke umiddelbart stoppede den energiske frontfigur, har hun nu måttet sande, at turnéen må udskydes.

I et opslag på Instagram har hun delt et billede af den blodplettede scene, hvor hun samtidig giver sine fans den skuffende melding.

'Jeg er virkelig ked af at måtte meddele, at røntgenbillederne har vist, at jeg dansede på en brækket fod i går aftes,' skriver hun i opslaget, der blev delt lørdag.

Annonce:

'Det ligger ikke til min natur at udskyde et show og især ikke en turné, men jeg er i smerte, og som dansere ved, så er det ikke en god idé at danse på en skade. Og jeg er blevet bedt om ikke at optræde for at undgå at skade mig selv yderligere,' fortsætter hun i opslaget.

Florence Welch beder sine britiske fans om at beholde deres billetter til de resterende koncerter på turnéen, der har navn efter gruppens seneste album, 'Dance Fever'.

Hun håber at kunne finde nye datoer til koncerterne.

I 2015 var Florence + the Machine på plakaten til Roskilde Festival, hvor de indtog Orange Scene. Foto: Philip Davali

'Mit hjerte er knust, for 'Dance Fever'-turnéen har efter min mening været det bedste show, vi har lavet nogensinde. Fællesskabet med jer. Jeres smukke skinnende ansigter. Jeg elsker jer så højt, og jeg undskylder til alle dem, der er skuffede,' slutter hun opslaget.

Florence + the Machine er kendt for numre som 'Dog Days Are Over' og 'You've Got the Love'.