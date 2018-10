Uheldig verdensstjerne: Se hendes vanvittige scenestyrt

Paula Abdul tog et styrt udover scenen lørdag aften under en koncert, da hun kort glemte at koordinere sine bevægelser

Det kan være ret svært at skulle synge live samtidig med, at man skal bevæge sig yndefuldt over en scene. Tilføj så store svingende vinkehilsner til de mange fremmødte fans, og så kan det godt blive en noget nær umulig opgave at holde styr på.

Ikke desto mindre blev det ret svært for sanger og koreograf Paula Abdul at holde styr på det hele lørdag aften, da hun optrådte i Biloxi i den amerikanske delstat Mississippi. Hun endte med at tage turen direkte udover scenekanten, da hun kort glemte at koordinere de mange bevægelser.

Det skriver Entertainment Today.

Hun var i gang med at synge hittet 'The Promise of a New Day', da hun ville hilse på sine mange fremmødte fans. Den søde gestus resulterede desværre i, at Paula Abdul faldt ned fra scenen.

- Efter faldet rejste hun (Paula, red.) sig op og sang videre. Hun mistede på intet tidspunktet beatet. Paula fortalte, at hun har været danser i mange år, så hun var vant til at falde på scenen, fortalte en af de mange tilskuere til Entertainment Today efter koncerten.

En repræsentant for Paula Abdul har efterfølgende meldt ud, at sangerinden ikke kom til skade efter det voldsomme styrt, og at hun glæder sig til at fortsætte med sin tour.

58-årige Paula Abdul turnerer i øjeblikket rundt med sit show 'Straight up Paula!'. Det er hendes første solotour i 25 år.

