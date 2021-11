Undskylder pisseri på fan

Sangerinden Sophia Urista indrømmer, at hun gik over grænsen, da hun tissede tilhænger i ansigtet

Det er jo ganske almindeligt at strinte foran andre mennesker på musikfestivaler, men på Welcome To Rockville i Florida forleden foregik der noget ualmindeligt tisseri.

Frontfiguren Sophia Urista fra det amerikanske coverband Brass Against inviterede en fan op på scenen og pissede ham i ansigtet, hvilket ikke overraskende har medført en del opmærksomhed.

Blandt andet fra det lokale politi, der undersøger, om sådan et stunt er ulovligt, og Sophia Urista risikerer op til et års fængsel for sine anstrengelser.

Måske derfor undskylder sangerinden nu hændelsen på Twitter, hvor hun blandt andet skriver:

'Jeg har altid skubbet til grænserne i musikken og på scenen. Den aften skubbede jeg dem for langt.'

'Jeg elsker min familie, bandet og fansene mere end noget andet, og jeg ved, det jeg gjorde sårede eller stødte dem. Jeg undskylder og ønsker, de skal vide, at jeg ikke havde i sinde at såre dem.'

Sophia Urista understreger desuden, at hun ikke er en 'chok-artist', og at musikken 'altid kommer først'.

Sophia Urista under en festivalkoncert i Brooklyn i 2016. Foto: Mireya Acierto/WireImage/Getty Images

Som band undskyldte Brass Against hurtigt det bemærkelsesværdige optrin og oplyste, at sangerinden gjorde scenen ren bagefter.

De andre medlemmer af gruppen vidste tilsyneladende ikke, at Sophia Urista ville bruge en fans ansigt som festivaltoilet.

Sangerinden var i 2016 med i den amerikanske udgave af talentshowet 'The Voice', hvor hun modtog anerkendelse fra dommeren Miley Cyrus.

Brass Against spiller support, når Tool giver udsolgt koncert i Royal Arena på Amager 23. april, og bandet optræder desuden på Train i Aarhus 15. juni.