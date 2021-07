Vækker opsigt: Viser bryst på nyt albumcover

Popstjernen Halsey roses til skyerne for at vise sit ene bryst frem på coveret til sit kommende album

Den amerikanske sanger og sangskriver Halsey er gravid med sit første barn, og det vil hun omfavne med sit kommende fjerde album 'If I Can't Have Love, I Want Power'.

I et opslag på Instagram, hvor hun samtidig afslører albummets cover, skriver hun, at temaet bliver 'glæden og rædslerne ved graviditet og fødsel'.

Og coveret får da også tankerne hen på netop det emne. På billedet sidder Halsey nemlig på en gylden trone med et barn på sit skød og med sit ene bryst blottet.

Et kunstnerisk valg som Halsey, der har det borgerlige navn Ashley Nicolette Frangipane, begrunder med, at hun vil sætte fokus på kropsforståelsen i samfundet.

'Dette billede hylder den gravide krop og kroppen efter fødslen som noget smukt, der skal beundres. Der er stadig lang vej, før vi får udryddet den sociale stigma, der er forbundet med kroppe og amning. Jeg håber, at dette kan være et skridt på vej i den rigtige retning', skriver hun blandt andet til billedet.

Egne oplevelser

Hun forklarer også, at hun har gjort sig nogle overvejelser omkring sin krop i forbindelse med sin egen graviditet.

'Det var meget vigtigt for mig, at coverbilledet omfavner de følelser, jeg selv har haft de seneste måneder. Luder/Madonna-komplekset. Ideen om mig selv som et seksuelt væsen og samtidig en beholder og en gave til mit barn, to ting der kan sameksistere på fredelig og magtfuld vis', skriver hun.

Billedet og budskabet er allerede nået vidt og bredt ud, og i kommentarsporet hyldes Halsey for det modige valg.

'Omg, dette fik mig til at miste pusten', skriver en følger, mens flere andre blot konstaterer, at hun er smuk.

Albummet udkommer 27. august i år. Tidligere har Halsey afsløret, at det er produceret af Trent Reznor og Atticus Ross fra det legendariske og lyssky rockband Nine Inch Nails.