Vækker stor opsigt: Optog få dage før invasion

Ed Sheeran har i den grad fået opmærksomhed efter sin nyeste musikvideoen til sangen '2step'.

Dog er det lokationen for optagelserne og ikke sangen i sig selv, der er blevet lagt mest mærke til.

Musikvideoen er nemlig optaget i Ukraines hovedstad, Kiev, kun få dage før Rusland invaderede landet.

Derfor har det også været nødvendigt for musikeren at skrive i starten af videoen, hvornår han var til stede i landet for at optage.

'Jeg filmede videoen til '2step' i Kiev, før alle disse forfærdelige voldshandlinger begyndte. Det var første gang, jeg var i landet, og jeg følte mig meget velkommen, mens jeg var der', skriver han indledningsvist og fortæller, at alle fra produktionen til befolkningen havde givet ham et godt indtryk af landet.

'Ukraine er et stolt og robust land, og jeg er glad for, at jeg fik chancen for at filme min video der.'

Ed Sheeran fortæller yderligere, at han selvfølgelig står sammen med Ukraine i den svære tid, og at han vil donere pengene fra videoen til DEC's Ukraine Humanitarian Appeal.

I videoen ser man billeder af storbyen, mens Ed Sheeran går gennem den, og folk danser.

Du kan se hele videoen her:

Støtter Ukraine

Det er ikke kun Ed Sheeran, der har brugt byen til at optage videoer.

På samme måde har bandet Florence and The Machine brugt Kiev som kladde for fire musikvideoer.

I marts meldte forsangeren, Florence Welch, ud, at to af danserne i musikvideoen var blevet påvirket af krigen og nu var i beskyttelsesrum.

'To af vores dansere i denne video er lige nu i beskyttelsesrum. Til mine smukke og modige søstre Maryne og Anastasiia - jeg elsker jer. Jeg ville ønske, jeg kunne holde jer i mine arme', skrev hun til videoen 'Free'.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ekstra Bladet har mandag lanceret podcasten 'Dårligt nyt fra Østfronten'. En miniserie på tre afsnit. Første afsnit er ude nu. Lyt med herunder eller i din podcast-app.