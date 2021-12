Vanvittig milliard-rekord

Eminem slutter 2021 af med et brag.

Rapperen med det borgerlige navn Marshall Mathers III har som den første opnået den fornemme hæder at have hele 11 albummer med én milliard streams på Spotify.

Det skriver flere medier - heriblandt NME - på baggrund af en opdatering fra Chart Data, der blandt andet følger streamingtal tæt.

Chart Data kunne torsdag på Twitter først fortælle, at 49-årige Eminems 'The Slim Shady LP' havde krydset grænsen på én milliard, og kort efter kom meldingen så, at det er en ny rekord.

Dermed har både 'The Slim Shady LP', 'The Marshall Mathers LP', 'The Eminem Show', 'Encore', 'Relapse', 'Recovery', 'The Marshall Mathers LP 2', 'Revival', 'Kamikaze' og 'Music to Be Murdered By' samt opsamlingsalbummet 'Curtain Call: The Hits' ramt én milliard Spotify-streams.

Det er kun Eminems første album, 'Infinite' fra 1996, der ikke har nået den magiske milepæl. Det er der dog en ganske god forklaring på. Albummet, der floppede stort, da det blev udgivet, er nemlig slet ikke tilgængelig på Spotify.

Der var godt gang i den i 2018, da Eminem gav sin første koncert på dansk grund til Roskilde Festival. Foto: Per Lange

Derfor er der altså ingen tvivl om, at der stadig er masser af lyttere til Eminems musik, men anmeldelserne og reaktionerne på de seneste udgivelser har været mere blandet end tidligere.

Blandt andet kvitterede Ekstra Bladets Thomas Treo med tre stjerner, da deluxe-versionen af 'Music to Be Murdered By' ramte gaden for et år siden.

'Eminem proklamerer på sit nye album, at selv når han flopper, så er hans plader populære. Det kan der være noget om, men det ændrer ikke på, at januars ’Music to Be Murdered By’ var endnu en skuffelse fra en superstjerne i selvsving,' skrev anmelderen.

Eminem kan til februar opleves til pauseshowet ved Super Bowl.