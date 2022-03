Vanvittigt: En stigning på 734 procent

Grungebandet Nirvana, som gik i opløsning i 1994, da forsanger Kurt Cobain begik selvmord, er pludselig at finde på den seneste udgave af hitlisten Billboard Hot 100.

Det er sangen 'Something In The Way' fra 1991-albummet 'Nevermind', der debuterer på en 46. plads.

Det sker som en direkte følge af, at sangen er med i den nye 'Batman'-film.

'Batman' havde premiere 4. marts, og i de tre efterfølgende dage blev sangen afspillet 3,1 millioner gange på musikstreamingtjenester i USA. I de fire dage op til premieren blev sangen afspillet 372.000 gange. Det svarer til en stigning på 734 procent, skriver Billboard.

Nirvana bestod af fra venstre Krist Novoselic, Dave Grohl og Kurt Cobain. Cobain begik selvmord i 1991. Foto: Chris Cuffaro / Ritzau Scanpix

Det er første gang siden 2002, at en Nirvana-sang er at finde på Billboards Hot 100. Dengang var det 'You Know You're Right', som toppede på listens 45. plads.

I alt har Seattle-bandet nu haft fem sange på Billboard Hot 100. De sidste tre er også fra 'Nevermind': 'Smells Like Teen Spirit' som toppede på en sjetteplads, 'Come As You Are' (nummer 32) samt 'Lithium' (64).