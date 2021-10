Vanvittigt rig: Årsløn på 185 mio. kr.

2020 var et ganske glimrende år for Ed Sheeran

Hit på hit luner godt i pengepungen hos Ed Sheeran.

Det skriver flere medier - heriblandt Daily Mail - der har set det seneste regnskab i hans firma Ed Sheeran Limited, der udelukkende dækker over hans musik-produktioner.

Den 30-årige britiske musiker, der til sommer kommer til at spille for et rekordstort publikum i Danmark, lavede i 2020 et overskud på 31,7 millioner pund - godt 275 millioner kroner.

Af det overskud forkælede han sig selv med et udbytte på 21,35 millioner pund, hvilket svarer til 185 millioner kroner.

Den store udbetaling betyder dog ikke, at Ed Sheeran skal frygte for økonomien i virksomheden.

Ifølge medierne råder Ed Sheeran Limited fortsat over en formue på et beløb svarende til 231 millioner kroner.

Ejendomme for en halv milliard

Ed Sheeran investerer en stor del af sin formue i boliger gennem forskellige selskaber, og han har efterfølgende fået samlet en del sammen.

Det anslås, at han har investeringer for samlet 65 millioner pund - 564 millioner kroner - så selv hvis han løber tør for inspiration til at lave musik, behøver han nok ikke være urolig for at tjekke sine bankkonti resten af livet.

Den britiske hitmager udkommer med nyt album 29. oktober, hvor han skal forsøge at følge op på hits som 'Shape of You' og 'Thinking Out Loud'. Allerede nu har han udgivet singlerne 'Shivers' og 'Bad Habits' fra det album, og begge sange har indtaget hitlisterne verden over.

Han var først hjemløs, og sidenhen blev han misbruger. I dag er Ed Sheeran milliardær og en af klodens mest afspillede musikere. Læs hans vilde historie her.